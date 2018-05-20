سعفان يتابع مرحلة طعون الانتخابات العمالية في اليوم الأخير

دعاء حسني

تابع محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، مرحلة الطعون في يومها الثاني والأخير، لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات، علي مستوي 26 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات.



وأسفر الحصر المبدئي للطعون على مستوي بعض مديريات القوي العاملة بالمحافظات عن تقديم 1554 طعنا، يتم البت فيها من قبل قاضي، مع استكمال الحصر.



ولم تشهد محافظتي شمال سيناء وكفر الشيخ، تقديم طعون سواء علي مستوي اللجان النقابية، أو مجالس إدارة الشركات، التي وصل عدد الطعون فيها في باقي المحافظات إلي 10 طعون.



وأكد الوزير ضرورة إزالة أية معوقات قد تظهر، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها للعمل علي حلها بشكل فوري، مشددًا علي أنه لن يترك أي طعن بدون حل.



وأشرف الوزير على تجهيز أمكان استقبال طلبات المرشحين للمرحلة الثانية، لتفادي أي أخطاء، قد تكون وقعت في المرحلة الأولي تيسيرا علي المرشحين.



ومن المقرر فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومي 25 و26 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 27 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية 30 من نفس الشهر ، علي أن تجري الانتخابات 31 مايو الجاري وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو المقبل.



وتجري انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر ، والبريد ، والنيابات والمحاكم.