سعفان يتابع صرف معاش أسرة شادي المتوفي بإيطاليا

دعاء حسنيأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة نجل المواطن شادي مجدي سامي شحاتة، وذلك لدى هيئة التأمين والضمان الاجتماعي الإيطالية.وقالت الوزارة فى بيان صدر عنها اليوم، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار ا



دعاء حسني

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة نجل المواطن شادي مجدي سامي شحاتة، وذلك لدى هيئة التأمين والضمان الاجتماعي الإيطالية.

وقالت الوزارة فى بيان صدر عنها اليوم، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى “الأنبس”، أفادت أن العامل المتوفى شادي مجدي سامي شحاتة من مواليد روض الفرج – القاهرة، توفي في 9 يوليو 2017 بمدينة فينيسيا بالسكتة القلبية ، وأنه بالتواصل مع مكتب التأمينات الخاص بالأجانب اتضح أن أسرة المواطن تستحق معاشا.

وقال : إن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بأسرة المواطن بمصر تليفونيا وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف معاش نجلهم فورا .

وقامت الأسرة بتوجيه الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي سرعة الاستجابة لطلبهم ورعايته لمصالحهم، كما وجهوا الشكر للسفير أحمد شاهين القنصل العام بميلانو بمتابعة طلب الأسرة.