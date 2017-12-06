سعفان يتابع حالة المواطن المعتدى عليه بالكويت

ولاء البري تابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع السفير المصري بالكويت طارق القوني، حالة المواطن وحيد محمود رفاعي حسن، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد المواطنين الكويتيين. وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في ال

ولاء البري

تابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع السفير المصري بالكويت طارق القوني، حالة المواطن وحيد محمود رفاعي حسن، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد المواطنين الكويتيين.

وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الكويت على الفور، بمتابعة الحالة، وقيام المستشار العمالي أحمد يوسف بزيارة المواطن بالمستشفي المتواجد بها للاطمئنان على صحته والوقوف علي ملابسات الواقعة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض.

وتلقي الوزير تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، كان محتجزا بالعناية المركزة عقب الحادث، ونقل حاليا إلى جناح بالدور الثالث بمستشفى الصباح للجراحة الكائن مقرها بمنطقة الرجعي بالكويت، وحالته مستقرة حاليا، منوها بأنه يبلغ من العمر 43 عاما، وهو من مواليد 8 مايو 1974، وحاصل علي ليسانس حقوق، ويعمل بائع بشركة “وان وَيْل” للدرجات النارية.

وأرجع تقرير المستشار العمالي إصابة المواطن نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الكويتي على المصري، محدثا به عدة إصابات بالرأس نقل على إثرها للمستشفى، وتم إخطار أمن الدولة الداخلي والبحث الجنائي.

وقال: إن السفير طارق القوني، وقنصل مصر لدي الكويت هويدا عصام، وفريق عمل من القنصلية المصرية بالكويت انتقلوا اليوم إلى مقر المستشفى المتواجد بها الشاب المصاب للاطمئنان على صحته والوقوف علي ملابسات الواقعة، والتأكيد من تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة له ووقوف السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي، بجانبه لحين تحسن حالته الصحية.

وأضاف أن السلطات الكويتية ألقت القبض على الجاني، حيث تم تسجيل قضيته برقم 381/ 2017 جنح الصناعية، وتم انتهاء المحقق من الاستماع لأقوال المواطن المصري، واستدعاء الطب الشرعي للكشف عليه وتحديد الإصابة.

وزيرة الهجرة تتوجه غدًا للكويت لمتابعة وقائع الاعتداء

وفي سياق متصل تتوجه غدا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الكويت للاطمئنان على الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فورا على سفر الوزيرة لمتابعة تفاصيل الحادث والاطمئنان على المصري.

وفور اطلاع مكرم على فيديو الاعتداء على المصري وحيد محمود الرفاعي حسن، من محافظة الإسكندرية، ويعمل بأحد المتاجر بالكويت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت بالسفير طارق القوني سفير مصر بالكويت، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بمصر لمتابعة حادث الاعتداء.

من جانبها أعربت نبيلة مكرم عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكدة أنها لن تؤثر على طبيعة العلاقات الطيبة بين الشعبين، مشيرة الي وجود الآلاف من المصريين العاملين بالكويت يتمتعون بعلاقات طيبة في بلدهم الثاني.

واطمأنت مكرم خلال اتصال هاتفي بسفير مصر بالكويت على حالة الشاب وحيد محمود، وأكدت أن وزارة الهجرة تتابع عن كثب وقائع الحادث مع السلطات الكويتية، كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على جمع كل المعلومات اللازمة عن الحادث لضمان وحفظ حق المواطن المصري.

هذا وقد أكد السفير طارق القوني لوزيرة الهجرة أن السفارة تتابع الحادث منذ وقوعه لحظة بلحظة، وكانت هناك زيارة فورية للشاب المصاب فى المستشفى فجر اليوم من قبل أعضاء البعثة المصرية للاطمئنان على حالته التى تعتبر مستقرة إلى حد بعيد، وسيقوم السفير بزيارته اليوم وتم التأكيد له على متابعة الموضوع مع السلطات الكويتية التى أرسلت محققين لموقع الحادث.

كما أعرب السفير الكويتي بالقاهرة عن حزنه لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية، وصرح بأن العلاقات بين الشعبين والكويتي طيبة وممتدة ولن تؤثر عليها مثل هذه الوقائع الفردية، كما أكد على توفير كل المعلومات الخاصة بالحادث لوزارة الهجرة لمساعدتها في التحرك تجاه حفظ حق الشاب المعتدى عليه.