سعفان يتابع تطورات وفاة مصري بالكويت

دعاء حسنى أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المصري ، محمد كامل صديق فاضل ، الذي توفي نتيجة سقوطه من أعلى "سقالة" في أثناء العمل عليها في محافظة الجهراء بالكويت. وتلقي ال

دعاء حسنى

أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المصري ، محمد كامل صديق فاضل ، الذي توفي نتيجة سقوطه من أعلى “سقالة” في أثناء العمل عليها في محافظة الجهراء بالكويت.

وتلقي الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف ، أشار فيه إلي أنه يقوم حاليا بالتواصل مع جهة العمل لصرف مستحقات وتعويضات المتوفي محمد كامل صديق فاضل، حيث كان يحمل رقم مدني 277052201375 ، وجواز سفر رقم KA20114220 وعنوان المنشاة سوهاج، وسبب الوفاه ناتجة عن الاصابات الرضية، وما أحدثته من كسور وأنزفه انتهت بالوفاة نتيجة سقوطه من علو.

وقال : إن المتوفي كان يعمل حداد مسلح بشركة رويال للتجارة العامة والمقاولات، وسقط من السقالة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ونقل إلى مستشفى العدان بالصباحية الأحمدي، وتم شحن الجثمان للقاهرة في فجر أمس الثلاثاء.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية الكويتية، قال مصدر أمني أن بلاغا ورد من مستشفى محافظة الجهراء بوصول شخص إلى المستشفى بحالة حرجة وعند محاولة الأطباء إنعاش قلبه فارق الحياة، مشيرا إلى أن رفاقه في العمل أسعفوه بعد سقوطه أثناء العمل في مشروع إنشائي في الجهراء، وتم تسجيل قضية سقوط ووفاة