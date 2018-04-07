سعفان يتابع التحقيقات في مصرع عامل مصري بالكويت

متابعاتأصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة إجراءات التحقيقات في مصرع عامل مصري إثر سقوطه من الدور العاشر، حيث كان يعمل في إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة رأس السالمية، وتوفي العامل فور سقوطه، فضلا عن حصوله ع

متابعات

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة إجراءات التحقيقات في مصرع عامل مصري إثر سقوطه من الدور العاشر، حيث كان يعمل في إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة رأس السالمية، وتوفي العامل فور سقوطه، فضلا عن حصوله علي مستحقاته وحقوقه المالية.

تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، وأشار المستشار العمالى أحمد يوسف إلى أنه بالاتصال بالجهات المعنية تبين أن العامل المتوفي يدعي محمد أحمد أبو المكارم ، ويحمل جواز سفر رقم 11131754 A، وتاريخ ميلاده 16 مارس 1988 من نقادة محافظة قنا، وقد سجل هذا الحادث تحت قضية رقم 117 لسنة 2018 جنح الشويخ .

يقوم المستشار العمالى بالمتابعة أول بأول لمساعدة ذويه فى الحصول على حقوقه العمالية