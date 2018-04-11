سعفان يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية في مصر

دعاء حسنيالتقى محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، وأعضاء المجلس التنفيذي، على هامش مؤتمر العمل العربي في ختام دورته (45) التي عقدت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتناول اللقاء بحث أوضاع العمالة السورية في مصر، وأبدى الوزير استعداده

دعاء حسني

التقى محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، وأعضاء المجلس التنفيذي، على هامش مؤتمر العمل العربي في ختام دورته (45) التي عقدت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء بحث أوضاع العمالة السورية في مصر، وأبدى الوزير استعداده لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه تلك العمالة مؤكدا أن الشعب المصري والسوري شعبا واحدا .

في بداية اللقاء وجه القادرى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية المؤتمر، مهنئا الشعب المصرى بتولى الرئيس الولاية الثانية، متمنيا الاستقرار والتقدم للوطن العربى.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية – السورية الممتدة عبر التاريخ، مشددا على أهمية الحفاظ على الجسد السوري ككيان واحد يحسب للقيادة السياسية السورية، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع في سوريا والوطن العربي كله خلال العام الحالي.

وتناول اللقاء بحث أوضاع العمالة السورية في مصر، وأبدى الوزير استعداده لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه تلك العمالة مؤكدا أن الشعب المصري والسوري شعبا واحدا .

وقال “قادري ” إنه سيقوم بعقد لقاء مع 70 صناعي سوري يعملون في مصر ، لبحث مشكلاتهم ثم عرضها على وزير القوى العاملة غدا الخميس .