سعفان يبحث مع سفير العراق سرعة صرف معاشات عمال مصريين

دعاء حسنيعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتماعا بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع حبيب الصدر سفير دولة العراق ، بحضور الدكتور علي محمد العباس مدير بنك الرافدين بالقاهرة ، وزهير سعد عباس مدير القسم السياسي والاعلامي والثقافي بالسفارة ، لبحث عددا من الملفات علي رأسها تطورات عملية صرف المعاشات

دعاء حسني

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتماعا بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع حبيب الصدر سفير دولة العراق ، بحضور الدكتور علي محمد العباس مدير بنك الرافدين بالقاهرة ، وزهير سعد عباس مدير القسم السياسي والاعلامي والثقافي بالسفارة ، لبحث عددا من الملفات علي رأسها تطورات عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الحكومي العراقي .

وشدد الوزير على ضرورة تذليل أى عقبة أمام عملية الصرف موجها المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالعراق تليفونيا بمخاطبة البنك المركزي العراقي بإجمالي المبالغ المستحقة بخطاب رسمي من السفارة المصرية وفقا لطلب بنك الرافدين تمهيدا لصرف المستحقات في الأيام القادمة ، وأرسال تقرير يومي يتضمن تطورات الموقف .

وشدد الوزير علي أن حقوق العمال المصريين، خاصة أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق من أولويات اهتمام الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المصري الأخيرة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، إلى العراق كان ضمن أهدافها الوصول إلى حل لأى مشكلة تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الحكومي العراقي .

ومن جانبه أكد السفير عمق العلاقات بين مصر والعراق ، وأن العراق تحفظ جميع الحقوق ، منوها إلى أن هذه المعاشات في سبيلها لأن تصل إلى مستحقيها.

كما ناقش الاجتماع الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الوزارتين والتى ستناقش خلال اجتماعات اللجنة العليا الثنائية المشتركة بين الحكومتين في مجال التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية .

وأعرب الوزير عن استعداد مصر للتعاون مع العراق فى مجال التدريب، منوها إلى لقائه مع وزير العمل العراقي محمد السوداني علي هامش مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة منذ أيام ، حيث أكد خلاله استعداد الوزارة للتعاون من خلال مراكز التدريب التابعة لها .