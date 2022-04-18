اقتصاد وأسواق

«سعفان» يبحث مع القنصل السعودي التنسيق لسفر العمالة المصرية خلال موسم الحج

حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل  خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام
دعاء حسني 1:51 م, الأثنين, 18 أبريل 22 1:51 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، والدكتور سلطان السبيعي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة ، سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل  خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق له ، مؤكداً أن شعبي مصر والمملكة العربية السعودية أخوة وهدفهم واحد وهو نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام ، منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

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وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف ، مشيراً إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب في مصلحة العمالة المصرية ، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج.

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التي يحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة ، مما يسهم في انتظام عملية خدمة حجاج بيت الله حرام  على الوجه المشرف الذي يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية.

من جانبه قدم القنصل السعودي وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلي الشركات السعودية المسئولة عن خدمة الحجاج ، الشكر والتقدير للوزير على حسن التعاون وحرصه على مصلحة الشركات السعودية ، وحقوق العمالة الموسمية المصرية ، مؤكدين تقديرهم على دوره في تبني إعداد منظومة مستقبلية  تنظم عملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم في تحقيق مصالح الطرفين وتحد من أي تلاعب أو سمسرة.  

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 حضر اللقاء من الجانب السعودي، فايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره، وسمير خليفة رئيس مجلس إدارة شركة رواحل لنقل الحجاج، وياسر جستنيه رئيس مجلس إدارة شركة فاروق خوقير لنقل الحجاج ، ولؤي غراب رئيس مجلس إدارة شركة دلة لنقل الحجاج، واياد رهبيني رئيس مجلس إدارة شركة حافل لنقل الحجاج ، وياسر بالخير رئيس مجلس إدارة شركة القائد لنقل الحجاج، واسامه خليل رئيس النقابة العامة للسيارات، وفايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره ، وطارق غراب من مكتب الوكلاء الموحد، وبدر العتيبي ممثل وزارة الحج والعمرة.

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ومن جانب الوزارة، حمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية.

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بقلم دعاء حسني

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