سعفان يبحث تفعيل الربط الإلكتروني مع الكويت

دعاء حسنىالتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الوفد الممثل لهيئة القوى العاملة الكويتية، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة التي أنهت أعمالها بالقاهرة أمس. ووجه "سعفان" بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات التي تشمل الشباب المصري

دعاء حسنى

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الوفد الممثل لهيئة القوى العاملة الكويتية، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة التي أنهت أعمالها بالقاهرة أمس.

ووجه “سعفان” بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات التي تشمل الشباب المصري المؤهل والمدرب على الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل الكويتي.

وأوضح أن هذا الأمر تمهيدا لتفعيل مشروع بروتوكول التعاون بين البلدين في مجال الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة

وأكد على أن الربط سيسهم في توفير بيانات كاملة أمام أصحاب الأعمال بدولة الكويت، وسيعمل على فتح مجالات عمل عديدة أمام الشباب المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور مبارك العازمى مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أن بلاده مستعدة لتفعيل مشروع الربط الالكتروني فور انتهاء مصر من الإجراءات التنفيذية للبدء فيه.

ناقش اللقاء ضرورة وضع آلية محددة لإعلان بلاغات التغيب، حيث اقترح الوفد المصري المشارك باللجنة أن يتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بالرقم المدني للعامل والتنسيق مع القنصلية المصرية بها لإتاحة هذه البيانات على موقعها الإلكتروني.