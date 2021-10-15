اقتصاد وأسواق

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد مجلس إدارة «العمل العربية» بقطر

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلي 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية…

محمود خاطر 10:43 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 10:43 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلي 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية – الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه في مستهل اللقاء رحب الوزير بـ”المطيري” مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الآداء الراقي الملموس الذى قام به خلال الفترة الماضية، وعقد مؤتمر العمل العربي أعماله بالقاهرة – دولة المقر- فى ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعى جراء جائحة كورونا، مشيدا بمجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المنظمة للوقائية من فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر الذى استمر لمدة أربعة أيام.

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وأكد سعفان دور المنظمة وأهميته ليس فقط فى مجالات العمل، وإنما فى مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية، مشددا علي العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

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من جانبه تقدم “المطيرى” بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حبه وتقديره لبلده الثاني مصر، بصفتها عضوا أصيلا في مجلس إدارة المنظمة، وما حظي به مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والأربعين بالقاهرة الشهر الماضي، والذي حظي برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن، مقدراً بإشادة الرئيس السيسي بجهود المنظمة فى دعم الدول العربية فى مجالات العمل، متمنيا للرئيس ولمصر بقيادته الحكيمة مزيداً من الرخاء والازدهار على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

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كما أشاد المطيري باختبار مصر رئيسة المؤتمر، ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، معربا للوزير علي حسن إدارته أعمال المؤتمر .

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بقلم محمود خاطر

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