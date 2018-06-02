سعفان لمسؤول بالعمل الدولية: لدينا انتخابات عمالية تجرى بشفافية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، موسى أومارو رئيس الإدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك لبحث أو

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، موسى أومارو رئيس الإدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك لبحث أوجه التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.

وقدم سعفان- خلال اللقاء- عرضا عن أهم ما تم إنجازه من قوانين العمل والعمال خلال العامين الماضيين.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات، منوها إلى النجاح في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث تم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بشفافية كاملة.

وقال: إن “هناك بعض النقابات التي لا تخضع للقانون السابق، الأمر الذي كان يؤرقنا نظرا لأنه لا يمكن أن يتم السماح لهم بالانضمام بالمخالفة للقانون، لذا حرصنا على أن يشمل القانون الجديدة للمنظمات النقابية كل التشكيلات النقابية العمالية”.

وأكد أن “أول مؤشر إيجابي للقانون الجديد بعد إجراء الانتخابات هو دخول 125 لجنة نقابية، فضلا عن 3 نقابات، عضويتها 105 آلاف، وبذلك نفذت مصر ما وعدت به”.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب القيادات التي سوف تفرزها الانتخابات العمالية بتعريفهم بالاتفاقيات الدولية والقانون، مما يساعدهم على أداء عملهم النقابي..

ومن جانبه، أكد أومارو أن المنظمة ملتزمة بدعمها لمصر من خلال مكتبها في القاهرة، مشيدا بما حدث من تغيير في قانون التنظيمات العمالية، منوها بأن ذلك يعتبر خطوة مهمة للغاية، مما يعني أن مصر أصبح لديها أساس صلب يمكن البناء عليه.

وفيما يخص برنامج العمل الأفضل، التي تم مد مرحلته التجريبية حتى نهاية 2018، أوضح أومارو أنه لا يوجد مشكلة في الاطلاع على المعايير المطلوبة، مشيرا إلى أنه سوف يتواصل مع مدير البرنامج في هذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بمشروع السلامة والصحة المهنية، فأكد أن هناك برنامجا يغطي عددا من الدول، وأنه سيقوم بالتواصل مع القائمين على هذا البرنامج لتقديم الدعم في هذا الشأن