سعفان للمال: نتابع موقف ربع مليون عامل مصري في قطر

- وزير القوى العاملة: لن نستبق الأحداث.. وننتظر خطة الخارجية للتعامل - الاعتماد على خطوط الطيران الدولية في سيناريو النزوح - خطة لإعادة توظيف العمال في دول إفريقية كتبت: دعاء حسنى قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر…

– وزير القوى العاملة: لن نستبق الأحداث.. وننتظر خطة الخارجية للتعامل

– الاعتماد على خطوط الطيران الدولية في سيناريو النزوح

– خطة لإعادة توظيف العمال في دول إفريقية

كتبت: دعاء حسنى

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر تتابع موقف 225 ألف عامل مصري في قطر، وتستعد للتعامل مع أي سيناريو حال تطورت الأوضاع.

يأتي ذلك عقب قرار مصر قطع العلاقات مع قطر.

وتابع سعفان فى تصريحات لـ”المال”، انه لم يصدر حتى الآن أي تعليمات قطرية ضد العمالة المصرية لديها، قائلا ً:” الوزارة تتواصل ساعة بساعة مع سفارتها بالدوحة والجالية المصرية ومستشارها العمالي بقطر للوقوف على وضع العمالة المصرية وجاهزين لمواجهة أي وضع”.

وبحسب الوزير، تتضمن السيناريوهات “سيناريو النزوح” وهي خطة تعدها وزارة الخارجية لنقل المصريين هناك عبر خطوط طيران دولية فى ظل وقف الرحلات الجوية معها.

وتابع:” لا نريد استباق الأحداث لكن وزارة القوى العاملة تضع سيناريو فى حال نزوح العمالة المصرية، بحصرهم والجهات التي يعملون لديها، لتصنيفهم وفقا لتخصصاتهم تمهيداً لتوظيفهم فى دول أخرى وبخاصة قارة افريقيا التي تفتح الوزارة أسواقها حالياٌ”.

يشار إلى ان وزارة الخارجية المصرية أعلنت فجر اليوم الاثنين، قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية- وفق بيان صدر عن الوزارة، وأعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومي المصري، فيما أمهلت مصر السفير القطرى 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن، قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر .