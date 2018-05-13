سعفان لطلاب الأكاديمية العربية: أدعو الشباب للعمل الحر وريادة الأعمال

دعاء حسني التقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اتحاد طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومجموعة من رواد الأعمال بالأكاديمية، بحضور هيئة التدريس، على هامش توقعيه ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، بروتوكولين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.…

دعاء حسني

التقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اتحاد طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومجموعة من رواد الأعمال بالأكاديمية، بحضور هيئة التدريس، على هامش توقعيه ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، بروتوكولين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأكد وزير القوى العاملة، في حوار مع الطلاب، على أن الوزارة تسعى للوصول من خلال التدريب لنموذج تدريبى جيد للعمالة في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية لتدريب الراغبين في مجال الخدمات البترولية، وأصبحوا الخريجين مؤهلين لاقتحام سوق العمل.

وأضاف: “نعمل على نقل هذا النموذج الناجح من التدريب إلى مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب، فضلا عن عمل بروتوكول في ذات الشأن مع معهد السالزيان الإيطالي لتدريب الشباب ونقل خبرات المعهد لمراكز التدريب التابعة لوزارة”.

ومن جانبه أشاد الوزير بأفكار الشباب، مطالبا بضرورة تسجيل مشروع تأمين الكروت الذكية، وأعرب عن بالغ سعادته بوجود هذه الأفكار لدى الشباب قائلًا لهم “ما دامت الأفكار موجودة فالمستقبل موجود، أدعو الشباب للعمل الحر وريادة الأعمال”.​