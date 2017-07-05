سعفان: لجنة مع العمل الدولية لدفع المشروعات المشتركة

دعاء حسنى: عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث بعض المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة، وضرورة دفع العمل بها لاستغلال الوقت بشكل أفضل، وذلك من خلال وضع جدول زمني لتنفيذها . وقال الوزير، فى ب

دعاء حسنى:



عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث بعض المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة، وضرورة دفع العمل بها لاستغلال الوقت بشكل أفضل، وذلك من خلال وضع جدول زمني لتنفيذها .

وقال الوزير، فى بيان أصدرته الوزارة، اليوم، إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمنظمة، تجتمع بشكل أسبوعى، علي أن تبدأ عملها من يوم غد، لمتابعة تنفيذ جميع المشروعات، ورفع تقارير للوزير، ومدير مكتب المنظمة بما تم حتى يمكن إزالة جميع الصعوبات والتحديات والمعوقات التى تواجه التنفيذ، وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ كل محور من محاور العمل، ووضع جدول زمنى لقياس مدى الاستفادة والانجاز الذى تم خلال الفترة الزمنية المحددة .



وأكد الوزير أنه فى حالة تأخر المنظمة فى تنفيذ أى مرحلة ستقوم الوزارة بالتنفيذ بشكل منفرد.

وأوضح “سعفان” أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا مع المنظمة تتعلق بعمالة الأطفال، والتنافسية، وتوعية أطفال المدارس بمعايير السلامة والصحة المهنية، والمشروع الأخير قررت الوزارة البدء فيه بشكل منفرد، علي أن يتم تنفيذه في 3 مدارس كتجربة تعمم فيما بعد، وذلك لتأخر استجابة المنظمة في تنفيذ هذا المشروع .

وطالب الوزير باستغلال الوقت بشكل أفضل فيما يتعلق بالبرنامج القُطرى للعمل اللائق فى مصر، والذى طلبته الوزارة منذ 6سنوات، وذلك بوضع جدول زمنى لتنفيذ كافة موضوعاته.

وفيما يتعلق بالموافقة على انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، أكد سعفان ضرورة تحديد إجراءات الانضمام للبرنامج، سواء فيما يتعلق بالبروتوكولات المنتظر توقيعها، فضلا عن تسجيل الشركات المشاركة وتحديد المطلوب منها للبدء فى التنفيذ خلال أغسطس الجارى على أقصى تقدير.

كان الوزير قد وجه الشكر في بداية الاجتماع لمدير مكتب المنظمة بالقاهرة، على مشاعره الداعمة لمصر أثناء مؤتمر العمل الدولى فى دورته 106 بجنيف.

من جانبه أكد بيتر التزام المنظمة فى تقديم الدعم والمساعدة لمصر، وأشاد بالتقدم الذى أحرزته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن ذلك ما شدد عليه مدير عام المنظمة في أثناء اجتماعه الذى عقد في مؤتمر العمل الدولي، وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، أكد بيتر علي أن الستة أشهر القادمة سوف تكون من العمل الشاق، والذى بدأت بالفعل فى الفترة السابقة حتى من قبل وصول الموافقة على انضمام مصر للبرنامج، ورحب بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل.

وأكد التزام المنظمة بدعم الوزارة فى كافة احتياجاتها وعلى الاستجابة السريعة فى كافة الموضوعات، وتحديد أولويات واحتياجات مصر فيما يتعلق بوضع برنامج قُطرى للعمل اللائق، بالتعاون مع الأطراف الثلاثة للعمل معا فى هذا الموضوع ، مشيرا إلي أن المنظمة لديها وعى ببعض تلك الأولويات، لكنها ترغب فى معرفة بقية تلك الأولويات من الحكومة المصرية، حتى يتم تقديم الدعم الفنى أو المؤسسى اللازم .

