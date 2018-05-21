سعفان : صرف 168 ألف جنيه مستحقات مواطن مصري بإيطاليا

دعاء حسني أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "صلاح . ح . أ" من القليوبية، بالتواصل مع صاحب العمل لصرف مستحقاته المتأخرة لديه؛ فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها

دعاء حسني





أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن “صلاح . ح . أ” من القليوبية، بالتواصل مع صاحب العمل لصرف مستحقاته المتأخرة لديه؛ فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقّى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع المواطن “صلاح . ح . أ” أفاد بأنه سبق أن وقّع علي إيصال أمانة لصالح صاحب العمل، وتم التواصل مع صاحب العمل والمواطن عدة مرات، حتى حصل المواطن على إيصال الأمانة ، فضلًا عن حصوله على كل مستحقاته ومقدارها 8000 يورو، أي ما يعادل حوالي 168 ألف جنيه مصري، وبذلك يكون قد تمت تسوية المشكلة نهائيًّا بصورة ودية.