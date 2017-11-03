سعفان: حصول مصري على 1.5 مليون جنيه مستحقاته بإيطاليا

ولاء البريأصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الجمعة، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "رجب.م.أ" من شبين الكوم- محافظة المنوفية، في الحصول علي مستحقاته المالية لدي شريكه في أعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخ

ولاء البري

أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الجمعة، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن “رجب.م.أ” من شبين الكوم- محافظة المنوفية، في الحصول علي مستحقاته المالية لدي شريكه في أعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.

وتلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على مليون ونصف المليون جنيه، مستحقات المواطن المصري لدي شريكه في أعمال حجز تذاكر الطيران.

وقال: “إنه بتواصل مكتب التمثيل العمالي مع شريك المواطن اتضح أنه حدث خلاف بينهما منذ عامان، ورغم تدخل الكثيرون لحل هذا الخلاف إلا أن كل محاولات الحل باتت بالفشل ووصل الخلاف إلي القضاء الإيطالي، وبعد أكثر من شهرين من تدخل المكتب العمالي الذي عرض العديد من الحلول والبدائل تم التوصل إلي الحل الودي، وإيقاف إجراءات التقاضي وحصل المواطن علي مستحقاته كاملة البالغة 70 ألف يورو، وحصل علي جزء منها في صورة عينية، والباقي بشيكات مصرفية وتم رد دفتر شيكات علي بياض إلي الشريك كان بحوزة المواطن الشاكي”.

ووقع الطرفين علي اتفاق مكتوب أمام المستشار العمالي الذي كان بمثابة شاهد علي محضر الصلح.

ووجه الطرفان الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع علي توجهاتهما لمكتب التمثيل لجهوده التي قام بها وسرعة حل المشكلة وديا.