سعفان: تنفيذ القافلة الثالثة للكشف الطبي المجاني لـعمال جبل الجلالة

دعاء حسني تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء ، محطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة بمحافظة السويس، لتنفيذ القافلة الثالثة لإجراء الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمي

دعاء حسني

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء ، محطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة بمحافظة السويس، لتنفيذ القافلة الثالثة لإجراء الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، فضلا عن تسجيل 2000 عامل في حملة حماية لرعاية العمالة غير المنتظمة .

وكان في استقبال الوزير لدي وصوله للمحطة سكرتير عام محافظة السويس، اللواء طارق عبد العظيم، واللواء أركان حرب بسام عبد الرؤوف، المشرف على المحطة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، ومصطفى عياده مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، وبحضور سفراء الحملة الكابتن أحمد حسن عميد الكرة المصرية ، والفنانة هنا شيحة ، والفنان أحمد فلوكس ، فضلا عن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس.

وأشار الوزير إلى أن الحملة تهدف لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة من أمراض العيون وإجراء الكشوفات من خلال الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مؤكدا أن الاهتمام بهؤلاء العمال وتوفير الخدمات التي يستحقونها تجعلهم يبذلون جهدا أكبر في الإنتاج والعمل .

وأوضح أن القافلة سوف تسمر 4 أيام لتغطية جميع مواقع مشروعات محطة تحلية المياه ، ومنتجع جبل الجلالة ، بواقع 2000 عامل ، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الوصول إلى كافة العمال في جميع المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لتنفيذ القافلة.

وأشاد الوزير بمؤسسة صناع الخير للتنمية على الجهد المبذول لتوفير الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة، مناشدا مؤسسات المجتمع المدني أن تقدم كل ما لديها من خدمات لرعاية هذه الفئة، خاصة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية رعاية تلك الفئة من العمالة .

كما تفقد الوزير برفقة اللواء بسام عبد الروؤف ، ومدحت رفعت مدير المشروع بالمحطة مراحل الكشف الطبي على العمالة بدءا من تسجيل الاستمارات وتشخيص المرض وتحديد ما إذا كان العامل يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أو لا ، مشيدا باستهداف الحملة للكشف المبكر للأمراض وعلاجها قبل أن تتطور، كما اطلع الوزير علي مراحل تحلية المياه بالمحطة .

وتستهدف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنتاج مليار متر مكعب في اليوم بنهاية 2019 ، من جميع مشروعات تحلية المياه على مستوى الجمهورية ، كما تم استعرض مراحل المشروع وخطوط امداد المياه وكيفية المعالجة والتخزين ، فضلا عن توفير منتج مائي نهائي مطابق للمعايير والمواصفات العالمية .

وحرص الوزير على تفقد أحوال العمال في أثناء العمل في الموقع ، والاطمئنان على أوضاعهم، وبحث ما إذا كان لديهم أية احتياجات أخرى ، فضلا عن متابعة التزامهم بمهمات الوقاية ومعايير السلامة والصحة المهنية، حرصا على حياتهم وسلامتهم، مؤكدا أن العامل المصري من أفضل العمالة على مستوى العالم ويحتاج فقط لتوفير البيئة المناسبة له .

ووجه “سعفان” مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة مصطفى عيادة، بالبدء في عمل الإجراءات التأمينية لهؤلاء العمال ومثلهم في المشروعات القومية الأخرى من خلال اشتراك شهري بسيط يدفعه العامل للحصول على معاش شهري عند بلوغه سن التقاعد .