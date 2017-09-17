سعفان: تعليمات لمديرية عمل الغربية لاستقبال تظلمات عمال غزل المحلة

دعاء حسنى: قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة فى تصريحات ل"المال"، تعليقا عن ما ورد من أنباء عن ملاحقات أمنية لعمال غزل المحلة الحكومية منن قاموا بتنظيم إضراب عن العمل لمدة أسبوعين للمطالبة بالعلاوة السنوية ،:"إصدرت تعلميات فورية لمديرية القوي العاملة فى الغربية حيث مقر شركةغزل المحلة، لتل

دعاء حسنى:

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة فى تصريحات ل”المال”، تعليقا عن ما ورد من أنباء عن ملاحقات أمنية لعمال غزل المحلة الحكومية منن قاموا بتنظيم إضراب عن العمل لمدة أسبوعين للمطالبة بالعلاوة السنوية ،:”إصدرت تعلميات فورية لمديرية القوي العاملة فى الغربية حيث مقر شركةغزل المحلة، لتلقي شكاوى العاملين فى حال وقوع أى ظلم على أحد من العمال، وإذا أخطأ أحد فنحن دولة قانون”.

وتابع الوزير فى تصريحاته ل” المال” ،ما يتم فى ملف شركات الغزل والنسيج أكبر من ذلك ، حيث يجرى دراسة تطويره عبر خطة طموحة مع وزير قطاع الأعمال وبابتعاون مع نقابة العاملين بالغزل والنسيج، وهناك خطة للهيكلة على المستوى الفنى وعلى مستوى الأجور.

كانت الشئون القانونية بشركة غزل المحلة قد أحالت 6 عمال، بينهم عاملتان، للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب الذي استمر 15 يومًا للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاستئنائية ورفع بدل الوجبة وفتح باب الترقيات.

وكانت” المال” قد نشرت تصريحات لناجح فايض، المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة، الذى أكد إنه إلى الآن لم يبتّ في مطالب عمال المحلة التى أضربوا من أجلها، ولا سيما أن هناك ما يزيد على 32 شركة تابعة للغزل والنسيج لا يمكن أن يبت في تلك المطالب قبل دراسة الأوضاع وتوفير الموارد المالية والجانب القانوني.

وأضاف فايض، أن ما يتردد عن طلب بعض النواب من العمال المُحالين للتحقيق الاعتذار للمفوض العام السابق أحمد مصطفى، بمثابة مبادرات فردية، ولا علاقة لها بالتحقيقات التي تخضع للقانون المنظم لكل الأمور في مصر، وأن هناك ضرورة لأن تتم محاسبة مَن حرّضوا العمال على الإضراب والإضرار بمصالح الشركة والوطن.