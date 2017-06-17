سعفان: تدريب تحويلي لـ41 شابا وتعيينهم بالإسكندرية

دعاء حسني: أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن تأهليها لـ41 شابا من حملة المؤهلات الباحثين عن فرص عمل، بتوجيههم إلى التدريب على المهن المطلوبة بسوق العمل، حيث تم تدريب 18 على مهنة تبريد وتكييف، و10 علي صيانة الحاسب الآلى ، و13 علي النقش والزخرفة، وذلك بمراكز التدريب المهنى التاب

دعاء حسني:



أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن تأهليها لـ41 شابا من حملة المؤهلات الباحثين عن فرص عمل، بتوجيههم إلى التدريب على المهن المطلوبة بسوق العمل، حيث تم تدريب 18 على مهنة تبريد وتكييف، و10 علي صيانة الحاسب الآلى ، و13 علي النقش والزخرفة، وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية لمدة شهرين.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن ذلك يأتي تفعيلًا للمنظومة الجديدة التى تنتهجها وزارة القوى العاملة، بتغيير ثقافة الشباب الباحثين عن عمل بتأهيله على فرصة عمل من خلال التدريب المهنى التحويلى، بما يحقق المساهمة فى حل مشكلة البطالة لحملة المؤهلات، فضلا عن مساندة شباب الخريجين الراغبين فى إقامة مشروع صغير.

وأضاف محمد قنديل، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه عقب تدريب شباب الخريجين تم تعيين 5 منهم بشركات التكييف ونيوفورد، ويونيون إير، فضلا عن تحويل اثنين إلي المشروعات الصغيرة والعمل الحر، كما تم ترشيح باقى المتدربين لعدد من المصانع والشركات، وجار متابعة تعيينهم.