سعفان: اليونان تحول 574 ألف يورو مستحقات تأمينية لـ 60 مصريا

ولاء البري أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان نجح فى تحويل 574 ألفا و737 يورو، "أى ما يوازى 12 مليون جنيه مصرى تقريبا"، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستحقات الاشتراكات التأمينية لـ 60 مصريا أحيلوا للمعاش

ولاء البري



أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا – اليونان نجح فى تحويل 574 ألفا و737 يورو، “أى ما يوازى 12 مليون جنيه مصرى تقريبا”، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستحقات الاشتراكات التأمينية لـ 60 مصريا أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان .

وأوضح “سعفان” أنه تلقي تقريرا عاجلا عبر المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، أشار فيه إلي أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمين الاجتماعى “الإيكا” اليونانية، إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بخطاب رقم 54 /GEN/ D50.

وقدم مكتب التمثيل العمالي من الجانب اليونانى كشوف بأسماء المستحقين، تمهيدا لإعلانها ليتسنى للمستحقين أو الورثة صرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومي أو إعلام الورثة.

وقال الوزير: إن مكتب التمثيل العمالي فى إطار مساعيه الحثيثة يتابع- أيضا- مستحقات 123 حالة معاش حرجة ، قد سبق مراجعتها مع “الإيكا” وتدققها من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر لسرعة الانتهاء من ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وأوضح الوزير أنه كلف المكتب بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة مستحقات الحالات الحرجة وغيرها، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.

