سيـــاســة

سعفان: المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعزيز وإثراء للحياة النيابية والسياسية

خلال إدلائه بصوته اليوم
دعاء حسني 4:34 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 4:34 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أدلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصوته اليوم الأحد في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وشدد سعفان – عقب التصويت – علي أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم تعد واجبا ومسئولية وطنية، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الساعات الباقية في اليوم الأخير لممارسة حقهم بحرية كاملة في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان.

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كما طالب وزير القوى العاملة بإظهار هذه المشاركة الإيجابية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء علي تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ورجال الشرطة والجيش على تأمين اللجان، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

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بقلم دعاء حسني

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