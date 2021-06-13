سعفان : العاصمة الإدارية يعمل بها 500 ألف عامل والعلمين الجديدة 70 ألفا (فيديو)

تم حصر 180 ألف عامل غير منتظم لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم

أكد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، أن كافة المشروعات القومية الكبرى قامت بتوفير فرص عمل للعائدين من العراق وليبيا وذلك لما شهدته من أزمات داخلية ، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة وفرت عددا كبيرا من فرص العمل ، حيث يعمل بها أكثر من 500 ألف عامل، ومدينة العلمين الجديدة بها 70 ألف عامل.

وقال سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إنه تم حصر 180 ألف عامل غير منتظم لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف أنه تم عمل بوليصة تأمين ضد المخاطر للصيادين بحيث تم توفير ما يقرب من 250 ألف بوليصة بقيمة 100 ألف جنيه للبوليصة الواحدة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم أيضا توفير نحو 85 ألف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة في عدد من المشروعات القومية الأخرى.