سعفان: إجراء انتخابات الإعادة في 50 لجنة نقابية غدا الثلاثاء

دعاء حسنييتم غدا الثلاثاء، اعتماد استمارات إبداء الرأي لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة النقابية 2018/2022، وذلك لمجالس إدارة اللجان النقابية، وإدارة الشركات، التي تقرر إجراء انتخابات الإعادة بها، نظرا لتعذر إجراؤها، في المواع

دعاء حسني

يتم غدا الثلاثاء، اعتماد استمارات إبداء الرأي لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة النقابية 2018/2022، وذلك لمجالس إدارة اللجان النقابية، وإدارة الشركات، التي تقرر إجراء انتخابات الإعادة بها، نظرا لتعذر إجراؤها، في المواعيد المقررة أو التي قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأي سبب من الأسباب، وقد تقدمت بمشاريع انتخاب شملت عدد اللجان الانتخابية التي سوف تجري بها الانتخابات ، وعدد الصناديق، وأسماء الجمعيات العمومية.

وأعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، أنه من المقرر إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، غدا الثلاثاء في 40 لجنة تتبع 13 تصنيفا نقابيا لم تجري بها الانتخابات في المرحلة الأولي، فضلا عن 3 لجان تتبع تصنفين نقابيين في المرحلة الثانية ، بالإضافة إلي 7 شركات لانتخاب مجالس الإدارة ، وسوف تعلن نتائج الانتخابات، وإيداع الأوراق علي التوالي أيام 6 و7 و8 يونيو الجاري.

وقال الوزير : إنه بالنسبة لانتخابات مجالس إدارة الشركات سوف تجري علي مستوي 7 شركات هي: المصرية لتسويق الأسماك، والتعاون للبترول، وشركة عمر أفندي، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية، ومصر للسياحة، والعامة للصوامع والتخزين.

وأوضح “سعفان” أنه بالنسبة للجان الإعادة في الأولي فتشمل 4 لجان بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالطب الشرعي، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، بالإضافة إلي 5 لجان بالبنوك والتأمينات، ببنك مصر، والإسكندرية، والاهلي المصري، وفيصل الاسلامي، وبنك التنمية الصناعية ، فضلا عن 6 لجان بالتجارة، بالمصرية لتسويق الأسماك، و النيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة الادوية، وعمر افندي التجارة، وصيدناوي التجارة.

وأضاف الوزير أن الانتخابات سوف تجري أيضا بـ 6 لجان بالمرافق العامة، بالهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة تنفيذ المشروعات المائية لتوليد الكهرباء، وهندسة نظم القوى، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وكهرباء طلخا، بالإضافة إلي 4 لجان بالسكة الحديد (1) و(4)و(5)و(8) ، فضلا عن 4 لجان بالبترول ، بابسكو، وبتروتريد، والتعاون، وبتروجاس.

كما تجري الانتخابات في 4 لجان بالنقل البري، بالصعيد للنقل والسياحة، واتوبيس غرب ووسط الدلتا، ومترو مصر الجديدة، والورش والصناعات التكميلية، ولجنتان بالإنتاج الحربي ، بمصنع (27) الحربي، ومصنع (45) الحربي، ولجنتان بالسياحة والفنادق ، بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، ولجنة واحدة علي التوالي، بالخدمات الصحية، بالأطباء البشريين، والضرائب والأعمال المالية، بضريبة القيمة المضافة ، والزراعة والري، بوادي كوم امبو ، والتعليم والبحث العلمي، بمستشفيات جامعة الاسكندرية.

وبالنسبة للإعادة في المرحلة الثانية تشمل 4 لجان منهما أثنين بالاتصالات، باللاسلكي سنترال الأوتو برمسيس، ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وواحدة بالتنصيف النقابي بالنيابات والمحاكم ، بالنيابة الإدارية.

وقال الوزير ” إن بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات ستقوم الوزارة بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابي ، والقوانين المتعقلة بالعمال ، حتى يكون هذا التنظيم على درجة كبيرة من الوعي ، مما يسهم بإيجابية في العملية الإنتاجية.