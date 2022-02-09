سعر ومواصفات Samsung Galaxy Tab S8

سلسلة «Note» لن يتم إنتاجها مرة أخرى، وستكون سلسلة «جالاكسي ألترا» البديل الذي سيطرح في الأسواق

طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء، عائلة Samsung Galaxt tab الجديدة، ومنها Samsung Galaxy Tab S8. وخلال المؤتمر الافتراضي أكدت شركة سامسونج أن سلسلة «Note» لن يتم إنتاجها مرة أخرى، وستكون سلسلة «جالاكسي ألترا» البديل الذي سيطرح في الأسواق، بسبب احتواء السلسلة الجديدة على خاصية الجيل الخامس والعمل بنظام الأندرويد.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S8

يأتي تابلت Samsung Galaxy Tab S8 مزودا بشاشة مقاس 11 بوصة، و12.4 بوصة Tab S8 Plus و14.6 بوصة Tab S8 Ultra.

تدعم الأجهزة اللوحية الثلاثة قلم S Pen، وتتميز تلك السلسلة بأنها تعمل بواسطة معالج واحد Snapdragon 8 Gen.

شاشة Tab S8 تدعم تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، والظهر والجانبان تأتي بتصميم مسطح، وتبدو فتحات خط الهوائي حول الجزء الخلفي مشابهة لتلك الموجودة في الإصدار السابق Tab S7،

إلى جانب شريط مغناطيسي لشحن قلم S Pen الإلكتروني، بالإضافة إلى إعدادات الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و5 ميجا بكسل.

وتقدم شركة سامسونج بصمة مدمجة في زر الباور الموجود بالإطار الجانبي للجهاز، ومن المتوقع أن ينطلق الجهاز بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888 أو SD 899.

تدعم الشركة إصداراتها الثلاث بتقنيات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات ، إضافة إلى تقنية الـ Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.2،

وتأتي الأجهزة مدعومة بمساحة تخزينية داخلية ومنفذ لبطاقة ذاكرة خارجية MicroSD، ومنفذ شحن Type-C 3.2 Gen 1.

مزايا Samsung Galaxy Tab S8

يأتي بسَعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت او برام بسعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

-التابلت مقاوم للماء والغبار.

-البطارية تدوم لوقت مقبول بقدرة 8000 وات.

-يقوم بالتقاط الفيديو بجودة 4K و EIS بدقة 1080 بكسل.

-يوفر معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 أداء قويًّا لعشاق الألعاب.

-مستشعر البصمة الموجود في الشاشة سريع في الاستجابة.

-الجهاز يحتوي علي كامير خلفيه قوية ذات اداء جيد في التقاط الصور.

-تصميم الجهاز من خام الزجاج والألومنيوم الذي سوف لا يجعله عرضة للخدش.

– يدعم خاصية الراديو كمعظم الأجهزة الحديثة.

-يدعم خاصية Dex لتوصيل الهاتف بشاشة كبيرة دون أية أسلاك.

– يدعم إمكانية زيادة التخزين عن طريق وضع كارت ميموري.

عيوب Samsung Galaxy Tab S8

عند استخدام الهاتف علي معدل تردد 120 هرتز يتم استنزاف البطارية.

التابلت لا ياتي بفتحة 3.5 ملي جاك.

الجهاز لا يدعم خاصية الـNFC.

وزن التابلت ثقيل حيث يبلغ حوالي 507 جرامات.

التابلت يحتوي على كامير أمامية قوية ذات أداء جيد في التقاط الصور.

سعر Samsung Galaxy Tab S8

يبدأ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 من 699 دولارًا، ما يعادل 10500جنيه.