سعر ومواصفات «BYD L3» موديل 2023

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، عن أسعار سيارات BYD L3 موديل 2023 فئة A/T»» بقيمة بلغت 275 ألف جنيه داخل السوق المحلية

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك” من طراز “CVT”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4619 مم العرض 1716 مم الارتفاع 1480 مم

مواصفات BYD L3 موديل 2023

تقدم طرازات «بي واي دي L3» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام المفتاح الذكي».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led- باور ستيرنيج – مرايات كهربائية – سنتر لوك – مكيف هواء – شبكة أمامية بالكروم – كمبيوتر رحلات متعدد الوظائف – منافذ كهربائية – مقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوي «BYD L3» على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB – AUX، وغيرها».

ألوان سيارات BYD L3 موديل 2023

تقدم سيارات «بي واي دي L3» موديل 2023 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: