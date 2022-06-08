سعر ومواصفات «BYD F3» موديل 2023

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، عن أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 فئة M/T»» بقيمة بلغت 240 ألف جنيه داخل السوق المحلية

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا

مواصفات BYD F3 موديل 2023

تقدم طرازات «بي واي دي F3» بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED- زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX ، وغيرها».

ألوان سيارات BYD F3 موديل 2023

تقدم طرازات «بي واي دي F3» داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالى: