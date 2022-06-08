Loading...

سعر ومواصفات «BYD F3» موديل 2023

تقدم بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

سعر ومواصفات «BYD F3» موديل 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

8:10 ص, الأربعاء, 8 يونيو 22

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، عن أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 فئة M/T»» بقيمة بلغت 240 ألف جنيه داخل السوق المحلية

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4533  مم
العرض1705  مم
الارتفاع1490  مم
سعة الشنطة الخلفية360 لترًا

مواصفات BYD F3 موديل 2023

تقدم طرازات «بي واي دي F3» بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED- زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».

BYD F3

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX ، وغيرها».

ألوان سيارات BYD F3 موديل 2023

تقدم طرازات «بي واي دي F3» داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالى:

الوان بي واي دي F3
أحمد عوض

أحمد عوض

8:10 ص, الأربعاء, 8 يونيو 22