سعر ومواصفات «BYD F3» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا»، عن أحدث أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحليةخلال ديسمبر الحالى.

أسعار طرازات BYD F3 موديل 2023



الفئة السعر M/T 310 A/T 355 القيمة بألالف جنيه

مواصفات BYD F3

وتنتمي «بي واي دي F3» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وتقدم السيارة ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت طرازات «بي واي دي F3» ببعض التجهيزات ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنيج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – جنوط رياضية 15 بوصة – كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».