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سعر ومواصفات «هيونداي توسان» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 465 إلى 620 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 4:52 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 4:52 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل الحصري للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات «هيونداي توسان» موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بقيمة بلغت 465 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Smart Plus» بنحو 495 ألفًا، والفئة الثالثة «Modern» بـ530 ألفًا، والفئة الرابعة «Advanced» بـ580 ألفًا، والفئة الخامسة «Premium» بـ620 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

ينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

الأبعاد الخارجية

الطول4500 مم
العرض1865 مم
الارتفاع1650 مم
قاعدة العجلات2680 مم
سعة الشنطة الخلفية503 لترات
سعة خزان الوقود54 لتر
هيونداي توسان 2022

مواصفات هيونداي توسان 2022

دعمت سيارات «هيونداي توسان» موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان «عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold».

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زودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

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تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت، وغيرها».

سعر هيونداي توسان 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تقدم طرازات «توسان 2022» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مسكوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها».

دعمت طرازات «هيونداي توسان» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «جهاز تحذير المسافات الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وشبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق، وحليات بالاكصدام، وحزام كروم ستان خارجي للابواب، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

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  • هيونداي توسان 2022
  • سعر هيونداي توسان 2022 في مصر

هيونداي توسان 2022

زودت سيارات «هيونداي توسان» – الفئة الرابعة – بكافة التجهيزات الموجودة فى الفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 19 بوصة، وإضاءة داخلية امبيانت، وجميع المنافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وتنجيد فاخر للابواب، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 مكبرات صوتية، ونظام التتبع الملاحي، وغيرها».

تزيد الفئة الخامسة ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «كاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، وتحذير عن رجوع السيارة من الاجسام المتحركة، وتحكم كهربائي في مقعد السائق، وخاصية تبريد المقاعد الامامية، وفتح الشنطة الخلفية كهربائيا».

سعر هيونداي توسان 2022
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بقلم المال - خاص

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