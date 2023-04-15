سعر ومواصفات «هيونداي توسان» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 7 فئات داخل السوق المحلية.
أسعار هيونداي توسان
|الفئة
|السعر
|SHADOW
|مليون و40 ألف
|BLAZE
|مليون و75 ألف
|REDLINE
|مليون و155 ألف
|NIGHT
|مليون و265 ألف
|MD-NIGHT EDITION
|مليون و275 ألف
|BLACK DIAMOND
|مليون و355 ألف
|COLLECTOR EDITION
|مليون و365 ألف
وتزود طرازات «
ووفقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.
ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.