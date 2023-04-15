سعر ومواصفات «هيونداي توسان» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 7 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي توسان

الفئة السعر SHADOW مليون و40 ألف BLAZE مليون و75 ألف REDLINE مليون و155 ألف NIGHT مليون و265 ألف MD-NIGHT EDITION مليون و275 ألف BLACK DIAMOND مليون و355 ألف COLLECTOR EDITION مليون و365 ألف

وتزود طرازات «

» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو” ينتج قوة 180 “حصان”مع عزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.