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سعر ومواصفات «هيونداي توسان» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

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قفزت إلى مليون و365 ألف جنيه

سعر ومواصفات «هيونداي توسان» في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

2:08 م, السبت, 15 أبريل 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 7 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي توسان

الفئةالسعر
SHADOWمليون و40 ألف
BLAZEمليون و75 ألف
REDLINEمليون و155 ألف
NIGHTمليون و265 ألف
MD-NIGHT EDITIONمليون و275 ألف
BLACK DIAMONDمليون و355 ألف
COLLECTOR EDITIONمليون و365 ألف

وتزود طرازات «

توسان
» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو” ينتج قوة 180 “حصان”مع عزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أحمد عوض

أحمد عوض

2:08 م, السبت, 15 أبريل 23