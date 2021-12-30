سعر ومواصفات «هيونداي بايون 2022» في مصر

قدرت أسعار سيارات هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الأولى «SPIRIT» بقيمة بلغت 299 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «DYNAMIC» بنحو 325 ألفا، والفئة الثالثة «ELITE» بـ345 ألف جنيه، والفئة الرابعة «ULTIMATE» بنحو 365 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV“، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4180 مم العرض 1551 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 411 لترٍا

مواصفات هيونداي بايون 2022

تقدم طرازات «هيونداي بايون» موديل 2022 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و برنامج التوازن عند المرتفعات، خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الاطارات،

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وسبويلر خلفي، وحوامل سقف، وكساحات مطلية بالفضة، وزجاج مظلل، زجاج خلفى داكن اللون، سخانات بالزجاج الخلفي، امكانية طي مرايات كهربائيًا، جنوط 15 بوصة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح led، وإضاءة إرشادية led، وأشارت جانبية بالمرايات led، وإضاءة داخلية led، وإضاءة خلفية led، وإضاءة خلفية للسبويلر الخلفي، وفرش المقاعد من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مسند يد أمامي، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، وتكييف هواء يدوي كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من” راديو FM/AM شاشة عدادات 3.5 بوصة، وشاحن أمامي وخلفي USB، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».





هيونداي بايون 2022

زودت طرازات «بايون» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية وستائرية، ومفتاح ذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد، جنوط رياضية 16 بوصة، وجسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت سيارات «هيونداي بايون 2022» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح أمامية بإضاءة LED، مصابيح خلفية LED، وشاحن لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، وشبكة امامية بطلاء أسود، حلية كروم خارجية، مقابض الأبواب مطلية بالمعدن، وامكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 ، مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي، تكييف هواء أوتوماتيك، جنوط 17 بوصة، وغيرها».

تزيد طرازات «هيونداي ابيون 2022» الفئة الرابعة عن باقى الفئات الأخرى؛ ببعض المواصفات والكماليات الأخرى ومن أبرزها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على متابعة المسار، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق، كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة، ومقاعد أمامية رياضية، ودواسات قدم معدنية، وغيرها».

ألوان هيونداي بايون 2022

تقدم سيارات «هيونداي بايون» عبر مجموعة من الألوان المتعددة المطروحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: