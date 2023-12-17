سعر ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2024

تتراوح أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بين 725 إلى 760 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك فقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل «هيونداي» في مصر.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر GL 725 GL SR 735 GL DAB ABS 750 GL HL 760 القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، يخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

تقدم سيارات هيونداي إلنترا HD – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت طرازات هيونداي إلنترا HD- الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

في المقابل، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».