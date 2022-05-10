سعر ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 319.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR HD» بنحو 326.9 ألف، والفئة الثالثة «GL DAB ABS HD» بـ 339.9 ألف، والفئة الرابعة «GL H/L HD» بـ 343.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز هيونداي «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تقدم سيارات هيونداى النترا HD – الفئة الأولى- ببعض التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيره».

زودت طرازات هيونداى إلنترا HD – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداي النترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

تحتوى سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».