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سعر ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 445 ألف جنيه

سعر ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

1:44 ص, الأثنين, 19 ديسمبر 22

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL430445
GL SR440455
GL DAB+ABS450465
GL HL460475
القيمة بألاف جنيه
هيونداي إلنترا HD

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1541 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وتنتمي «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

تقدم طرازات «هيونداي النتراHD» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

هيونداي إلنترا 2023

وزودت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

في حين، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

هيونداي النترا HD
المال - خاص

المال - خاص

1:44 ص, الأثنين, 19 ديسمبر 22