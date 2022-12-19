سعر ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 430 445 GL SR 440 455 GL DAB+ABS 450 465 GL HL 460 475 القيمة بألاف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2023

وتنتمي «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

تقدم طرازات «هيونداي النتراHD» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

في حين، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».