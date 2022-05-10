سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر، عن أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 290 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SR GL» بنحو 300 ألفًا، والفئة الثالثة «DAB+ABS GL» بـ306 آلاف، والفئة الرابعة «HL GL» بسعر 326 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2023

زودت سيارات «هيونداي أكسنت RB» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

تقدم طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».