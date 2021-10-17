سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 223.9 إلى 259.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 223.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بنحو 233.9 ألفًا، والفئة الثالثة «GL DAB+ABS» بـ239.9 ألف، والفئة الرابعة «GL DAB+ABS PLUS» بـ249.9 ألف، والفئة الخامسة «GL HL» بسعر 259.9 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تقدم سيارات «هيونداي أكسنت RB» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات، ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو -عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

هيونداي أكسنت RB موديل 2022

زودت طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية -بكافة التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بكافة والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها».

تقدم طرازات «أكسنت RB»- الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، لإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الخامسة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».