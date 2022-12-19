Loading...

سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» بعد الزيادات الأخيرة

Loading...

تقدم بأسعار تبدأ من 370 ألف جنيه

سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

8:14 م, الأثنين, 19 ديسمبر 22

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بوالتى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL360370
GL SR370380
GL DAB+ABS380390
GL HL400410
القيمة بألاف جنيه
هيونداي أكسنت RB

الأبعاد الخارجية

الطول4370 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1455 مم
سعة الشنطة الخلفية389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB

وتنتمي «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتقدم طرازات هيونداي أكسنت RB – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

أكسنت RB

وتقدم طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».

هيونداي اكسنت 2023
المال - خاص

المال - خاص

8:14 م, الأثنين, 19 ديسمبر 22