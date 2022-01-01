سيــارات

سعر ومواصفات «هوندا سيتي 2022» في مصر

تقدم بأسعار تبدأ من 355 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 4:22 م, السبت, 1 يناير 22 4:22 م, السبت, 1 يناير 22

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أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة- الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، أسعار سيارات «هوندا سيتي» موديل 2022 الفئة الأولى «LX» بقيمة بلغت 355 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX SPORT» بنحو 375 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «هوندا سيتي» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

  • سعر هوندا سيتي 2022
  • هوندا سيتي 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4553 مم
العرض1748 مم
الارتفاع1467 مم
سعة خزان الوقود40 لترًا
سعة الشنطة الخلفية506 لترات

مواصفات هوندا سيتي 2022

زُودت سيارات «هوندا سيتي» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist، نظام مراقبة ضغط الإطارات».

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ودُعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت السرعة، وخاصية الدخول الذكي، امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت، وزر تشغيل المحرك،

وإمكانية فتح الشنطة الخلفية دون استخدام المفتاح، مصابيح أمامية هالوجين، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية و جنوط رياضية 15 بوصة

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وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك، عدد 2 مدخل USB، وعجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».

  • هوندا سيتي 2022
  • هوندا سيتي
  • هوندا سيتي 2022

هوندا سيتي 2022

تقدم طرازات «سيتي 2022»- الفئة الثانية- بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية Sporty Black، ومصعد خلفي رياضي، وعجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

هوندا سيتي 2022
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بقلم أحمد عوض

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