سعر ومواصفات «هوندا أكورد» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، إحدى شركات مجموعة «الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، أحدث أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022، التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة فى السوق المحلية خلال مايو الحالي.

أسعار هوندا أكورد

الفئة السعر القديم السعر الجديد EX مليون و110 آلاف جنيه مليون و700 ألف جنيه

وتنتمى «أكورد» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان” وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات هوندا

بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام التوازن الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة الفرامل عند الطوراي EBA- مساعدة عن المنحدرات HSA- خاصية مراقبة ضغط الإطارات- فرامل يد كهربائية».

وزُودت طرازات «أكورد» بباقة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة- نظام الذكي لركن السيارة- حساسات ركن أمامية وخلفية- خاصية الدخول الذكي- زر تشغيل/ إيقاف المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED- فتحة سقف- إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- خاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة- جنوط 17 بوصة».

ودُعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 سماعات بلوتوث- كاميرا خلفية- عجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت- مكيف هواء أوتوماتيك- مساند أمامية وخلفية- شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة- شاحن لا سلكي للهواتف المحمولة، وغيرها».