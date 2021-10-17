سيــارات

سعر ومواصفات «هافال H6» موديل 2022

بأسعار تبدا من 380 إلى 460 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:23 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 8:23 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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قدرت أسعار سيارات «هافال H6» موديل 2022 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 410 آلاف، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ425 ألفًا، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 460 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر.

وينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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هافال اتش 6

الأبعاد الخارجية

الطول4653 مم
العرض1886 مم
الارتفاع1730 مم
سعة الشنطة الخلفية600 لتر
هافال اتش 6

مواصفات هافال H6 موديل 2022

تقدم سيارات «هافال H6» – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

دعمت بالعديد من التجهيزات والكماليات «جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك».

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وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومخرج 12 فولت، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها”.

مواصفات هافال H6

هافال H6 موديل 2022

زودت سيارات «هافال H6» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ومثبت تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA- TSR، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وحساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

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تقدم طرازات «هافال H6» -الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها».

ودعمت سيارات «هافال H6» – الفئة الرابعة – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وساخانات بعجلة القيادة، ومخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لا سلكي، وغيرها».

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بقلم المال - خاص

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