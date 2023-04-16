سعر ومواصفات «هافال H6» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

قفزت أسعار سيارات هافال H6 بقيمة تتراوح بين 110 إلى 125 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا لآخر قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جريت وول – هافال» فى مصر.

أسعار هافال H6

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 825 935 ألف Deluxe 875 990 ألف Deluxe SR 925 مليون و25 ألف جنيه High Deluxe 975 مليون و100 ألف جنيه

وتزود طرازات «

H6» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن السلامة، من أبرزها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC- أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB- مساعد للفرامل BA – ثبات إلكتروني – التحكم في الثبات عند المرتفعات – مثبت سرعة – نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED- مصابيح شبورة خلفية – مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED- مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي – مكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية – جنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة – مخرج 12 فولت – مدخل USB- بلوتوث – نظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».

وزودت طرازات هافال H6 – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «4 وسائد هوائية – مصابيح ضباب أمامية LED- إمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا – نظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR – كاميرا 360 دجة – حساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم – مكيف هواء ثنائي التحكم – مسند يد خلفية – عجلة القيادة من الجلد – فرش جلد – مقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية – منافذ كهرباء – عدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

ودعمت طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما – إضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا – ساخانات بعجلة القيادة – مخرج 12 فولت – تحذير الخروج من الحارة المرورية – نظام النقاط العمياء – تحذير من الاصطدام الخلفي – خاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف – نظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».