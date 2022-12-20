سعر ومواصفات «هافال جوليون 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هافال»، أحدث أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 595 620 Deluxe 640 665 Deluxe SR 675 710 High Deluxe 705 745 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4472 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1619 مم سعة الشنطة الخلفية 337 لترًا

مواصفات هافال جوليون

وتنتمي «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت طرازات هافال جوليون- الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها “2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات».

وزودت «جوليون»- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها “6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات هافال جوليون- الفئة الثالثة- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الإضافية، من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، وخاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».