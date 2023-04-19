سعر ومواصفات «هافال جوليون» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

صعدت أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022 بقيمة تتراوح من 75 إلى 95 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جريت وول – هافال» فى مصر.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 699 775 Deluxe 735 810 Deluxe SR 780 875 High Deluxe 815 905 القيمة بألالف جنيه

وتزود طرازات «

» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت طرازات هافال جوليون – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها ” 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

وزودت «جوليون» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها ” 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».