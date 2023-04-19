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سعر ومواصفات «هافال جوليون» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

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قفزت إلى 905 آلاف جنيه

سعر ومواصفات «هافال جوليون» في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

2:50 م, الأربعاء, 19 أبريل 23

صعدت أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022 بقيمة تتراوح من 75 إلى 95 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جريت وول – هافال» فى مصر.

أسعار هافال جوليون

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard699775
Deluxe735810
Deluxe SR780875
High Deluxe815905
القيمة بألالف جنيه
هافال جوليون

وتزود طرازات «

جوليون
» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت طرازات هافال جوليون – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها ” 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

وزودت «جوليون» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها ” 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».

هافال جوليون 2022

أحمد عوض

أحمد عوض

2:50 م, الأربعاء, 19 أبريل 23