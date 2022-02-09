سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

كشفت عنه سامسونج اليوم في مؤتمر Unpacked 2022

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات منذ قليل عبر مؤتمرها السنوي الذي انعقد افتراضيا من كوريا الجنوبية تحت اسم Samsung Unpacked 2022 عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 ومنها هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بشاشة مقياس 6.81 بوصة، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وبجودة عرض + WQHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 + 10 + 12 + 10 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 40 ميجابكسل مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K، كما يدعم الجهاز خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G

وسيتوافر الهاتف الذكي الجديد بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

هاتف Samsung s22 ultra يتميز بمقاومة الماء والغبار بتصنيف IP68، وسيعمل بواجهة المستخدم One UI 4 ونظام التشغيل أندرويد 12، فضلا عن بطارية كبيرة الحجم بقدرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

مزايا هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

شاشة كبيرة الحجم مقاس 6.8 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل .

الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

يأتي الجهاز مزودا بأربع كاميرات بدقة 108 و 10 و 10 و 12 ميجابكسل

يأتي بمعالج Exynos 2200 بدقة تصنيع 4 نانومتر (يعتبر من اقوى معالجات الفئة العليا لسنة 2022)

يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس يمكن ان تصل سرعتها حتى 10 جيجابايت

يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية (بقوة 45 واط)

مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة

عيوب هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra :

الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

الهاتف يفتقر إلي micro sd لزيادة مساحة التخزين

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra المتوقع

من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra من 1200 دولار ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه.