سعر ومواصفات هاتف Iphone 14 pro max

كشفت شركة أبل عن موعد الإعلان عن هاتفها الجديد Iphone 14 pro max منتصف شهر سبتمبر المقبل، الهاتف يعتبر النسخة المطورة من Iphone 13 pro max مزود بمعالج من طراز Apple A16 Bionic ، كما يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، ومن المتوقع أن يتم طرحه بالأسواق يوم 24 سبتمبر من العام الحالي.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro max

يأتي الهاتف بشاشة من نوع color OLED screen بدقة +QHD مع كثافة 460 بيكسل في كل إنش، مقاس الشاشة يبلغ 6.7 بوصة بدقة 1284 × 2778 بكسل ,الهاتف من الخلف مصنوع من الزجاج مع فريم من الالمونيوم و يبلغ وزنه 226 جرام و تبلغ سماكته 7.4 ملم و ياتي الهاتف بنظام تشغيل IOS 16 و معالج رسومات Apple GPU .

و ياتي الهاتف بشريحتي إتصال, الاولى من نوع Nanosim ,التي تدعم شبكات الجيل الثاني و الثالث و الرابع و الخامس , بالإضافة إلى شريحة إلكترونية من نوع eSIM مثل Iphone SE 2020 .

مزايا هاتف Iphone 14 pro max

يحتوي هاتف Iphone 14 Pro max على ثلاثة كاميرات خلفية , كاميرا اساسية 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 1.6 ميجابيكسل و كاميرا 13 ميجابيكسل بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 ميجابيكسل , إلى جانب كاميرا تليفوتو بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2.4 , إلى جانب خاصية الفلاش, كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بتقنية 8k و 4K مع وجود إمكانية التصوير البطئ Slowmotion مع 120/240 فريم.

الهاتف مزود ببطارية 3687 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط و الشحن اللاسلكي و تبلغ سعتها 4325 مللي امبير و منفذ شحن USB C ،من المتوقع ان ياتي هاتف Iphone الجديد بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM , إلى جانب تعدد المساحات الداخلية التي تتراوح بين 256 و 512 جيجا بايت و حتى 1 تيرا .

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات WIFI , بالإضافة إلى الإتصال بالبلوتوث بإستخدام تقنية A2DP ,LE,5.2 , بالإضافة إلى وجود خاصية GPS و مستشعرات معرف الوجه و الدوران إلى جانب البارومتر و المساعد الذكي Siri , بالإضافة إلى تمتع الجهاز بخاصية NFC (الإتصال بالمدى القريب) .

و مزود الهاتف بميكروفون لإزالة الضوضاء في حالة المكالمات , إلى جانب سماعات خارجية استيريو و سوف يتوفر الهاتف بالوان مختلفة منها الاحمر و الاسود و الازرق و الاخضر و الابيض .

عيوب هاتف Iphone 14 pro max

الهاتف غير مزود بمنفذ سماعات للاذن 3.5 مللم , الشاحن لا ياتي يالراس الخاصة به , إلى جانب انه لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية .

سعر هاتف Iphone 14 pro max

من المتوقع ان يبلغ سعر الهاتف عند طرحه بالاسواق 1200 دولار.