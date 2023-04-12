سعر ومواصفات «نيسان صني 2024» في مصر

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن طرح سيارات نيسان صني موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.
أسعار نيسان صني 2024
|الفئة
|السعر
|M/T
|423.4
|A/T
|454.5
|A/T EX
|475
|A/T SUPER SALOON
|489
مواصفات نيسان صني
وتزود «
ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».
وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وتقدم طرازات «
وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».