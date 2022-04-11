سعر ومواصفات «نيسان صني» موديل 2023

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى «M/T Base» بقيمة بلغت 228.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Base» بنحو 249.5 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T MID» بنحو 263 ألف جنيه، والفئة الرابعة «A/T Super Saloon» بنحو 274 ألفًا داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «نيسان صنى» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 490 لترًا

مواصفات نيسان صني 2023

زودت سيارات نيسان صني موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD- برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

دعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

تقدم سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

زودت طرازات نيسان صني 2023 فئة A/T SUPER SALOON»» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».