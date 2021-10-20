سيــارات

سعر ومواصفات «نيسان صني» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 189.9 إلى 235.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 4:23 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 4:23 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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قدرت أسعار سيارات «نيسان صني» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة 189.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 211 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T EX» بـ224.5 ألف، والفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» بـ235.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

نيسان صني 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4425 مم
العرض1695 مم
الارتفاع1500 مم
سعة الشنطة الخلفية490 لتر
نيسان صني

مواصفات نيسان صني موديل 2022

وزودت سيارات «نيسان صني» موديل 2022 فئة «A/T Base» ببعض من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوى، وغيرها».

نيسان صني 2022

نيسان صني 2022

وتقدم سيارات «صنى» فئة «A/T MID» بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم وغيرها».

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وزودت طرازات «صني» فئة «A/T SUPER SALOON» بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «نظام الركن الذكي، وخاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، ومكييف هواء أتوماتيك، عدادات متطورة، وغيرها».

نيسان صني 2022
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بقلم المال - خاص

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