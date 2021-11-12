سعر ومواصفات «نيسان صني» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 194.9 إلى 240.5 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 194.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 216 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T EX» بـ229.5 ألف، والفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» بـ240.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

ينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 490 لترًا

مواصفات نيسان صني 2022

تقدم سيارات «نيسان صني» فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، عجلة القيادة كهربائية».

وزُودت بمجموعة من الكماليات والتجهيزات؛ ومنها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية “هالوجين” مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، وقف مركزي، وامكانية طي المقاعد الخلفية، مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي، وعجلة القايدة متعددة الوظائف، ومدخل AUX، ومكبرات صوتية، وغيرها».

نيسان صني 2022

دُعمت سيارات «صني 2022» فئة «A/T MID» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «سبويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، زجاج خلفي معتم، إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث،ـ شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، ومدخل USB، وغيرها».

زُودت طرازات «نيسان صني» فئة «A/T SUPER SALOON» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية، ومرايا ضم كهربائيًّا، وخاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، ومكييف هواء أتوماتيك، عدادات متطورة، وغيرها».