سعر ومواصفات «نيسان سنترا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن أحدث أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 والتي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار نيسان سنترا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Base 451.5 456.5 Upper 479.5 484.5 Premium without Folding Mirror 508.4 513.4 Premium With Folding Mirror 512.4 517.4 القيمة بألالف جنيه

مواصفات نيسان سنترا 2023

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

وزودت طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».