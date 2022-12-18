سعر ومواصفات «نيسان سنترا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن أحدث أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 والتي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.
أسعار نيسان سنترا 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Base
|451.5
|456.5
|Upper
|479.5
|484.5
|Premium without Folding Mirror
|508.4
|513.4
|Premium With Folding Mirror
|512.4
|517.4
مواصفات نيسان سنترا 2023
وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
ودعمت سيارات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».
وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».
وزودت طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».