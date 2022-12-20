سعر ومواصفات «ميتسوبيشي ميراج 2023» في مصر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي»، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023

الفئة السعر A/T 365 القيمة بألاف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 3845 مم العرض 1665 مم الارتفاع 1510 مم

مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

وتنتمي «ميراج» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

دعمت طرازات ميتسوبيشي ميراج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي – نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات – نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام منع التشغيل والحماية من السرقة – حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال».

التصميم الخارجي

وزودت السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية ومن بينها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – وغيرها».

التجهيزات الداخلية

تقدم السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – حاجب شمس بجهة الراكب األمامي – مراّه تعتيم داخلية – شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».

ألوان ميتسوبيشي ميراج 2023

تعرض سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة ومنها «أصفر، رملي، أبيض، أسود، فضي، رمادي، ازرق وبنفسجي وأحمر».